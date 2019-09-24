Йоханнесбург, ЮАР, , 08:21 — REGNUM Спустя всего несколько дней после того, как президент ЮАР Сирилл Рамафоса объявил о чрезвычайном плане по борьбе с насилием по гендерному признаку, страну потрясло еще одно убийство молодой женщины. Об этом передает ВВС Africa.

В полиции ЮАР сообщили, что 22-летняя Синетемба Ндлову получила два серьезных ранения и скончалась в больнице. По словам свидетелей, женщину убил мужчина, который приехал к ней, когда она работала на мероприятии, посвященному автоспорту, в провинции Квазулу-Натал вечером в субботу, 21 сентября.

По факту убийства никаких арестов произведено не было.

Убийство студентки университета произошло всего несколькими неделями после протестов и массового негодования по поводу насилия и в отношении женщин. Имя погибшей Ндлову сразу стало популярным в социальных сетях. Пользователи выражали свой шок в связи с ее убийством, используя хештег #AmINext (#ЯСледующая?).

Буквально на прошлой неделе президент Южной Африки Сирилл Рамафоса созвал экстренное заседание парламента, чтобы сосредоточиться на проблеме убийства женщин и насилия по гендерному признаку. Он объявил о плане создания судов, специализирующихся на насилии в отношении женщин, а также на более суровых приговорах для преступников.