Сидней, Австралия, , 08:24 — REGNUM Водитель автомобиля пикап врезался в автобусную остановку во вторник, 24 сентября, в Сиднее (Австралия). Четыре человека, включая водителя, получили ранения и были доставлены в больницу, передает агентство Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции Нового Южного Уэльса.

На место происшествия на автомагистрали Parramatta Road были вызваны экстренные службы. Три из четырех полос движения на месте ДТП были заблокированы, автомобилистам было рекомендовано избегать поездок по этому участку дороги.

Полиция не рассматривает инцидент как преднамеренный.

Расследование продолжается.