Красноярск, , 08:11 — REGNUM По состоянию на 08:00 (местное время) 24 сентября в Красноярском крае зарегистрировано два лесных пожара на площади 7 га — в Богучанском и Мотыгинском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Как заверили в министерстве, населённым пунктам возгорания не угрожают. В их тушении принимают участие 19 человек.

По предварительным данным, в возникновении этих пожаров виновато местное население.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 23 сентября в Красноярском крае лесных пожаров не было.

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