Екатеринбург, , 08:05 — REGNUM В Североуральске вынесен приговор мужчине, обвиняемому в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Также подсудимый должен компенсировать 22,5 тыс. рублей материального ущерба.

В ходе следствия установлено, что поздним вечером 28 июня 2019 года подсудимый, будучи пьяным, из хулиганских побуждений сделал выстрел из пневматического пистолета по остановочному комплексу на улице Ленина в Североуральске. В результате часть остекления комплекса пришла в негодность.