Чебоксары, , 07:57 — REGNUM В Чебоксарах на территории сада «Дружба» в ночь на 24 сентября 2019 года в деревянном доме погибли четверо человек. По факту ЧП идёт проверка, работают криминалисты и следователи, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

После тушения пожара в коллективном саду были обнаружены останки трёх мужчин и женщины, чьи личности ещё предстоит установить. По предварительным данным, погибшие вели бродяжнический образ жизни. Доследственную проверку проводят следователи Следственного комитета РФ по Чувашии.

На месте работают специалисты. Предварительная версия гибели — отравление угарным газом. Сейчас идёт выяснение причин пожара. Как версия — неосторожное обращение с огнём во время курении. После проверки всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Екатеринбурге 24 сентября из-за пожара в доме № 63 на улице Крестинского были эвакуированы десять человек, включая грудного ребёнка.