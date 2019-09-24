Уфа, , 07:59 — REGNUM Нарколабораторию ликвидировали сотрудники транспортной полиции в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Полицейские задержали 28-летнего жителя Уфы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и организации работы нарколаборатории в гараже строящегося дома в Иглинском районе.

В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили у подозреваемого в гараже различные приспособления, специальное оборудование и вещества, которые используются для изготовления синтетических наркотиков.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники транспортной полиции выявили и изъяли 25 литров специальной жидкости, около 1 кг порошкообразных веществ и 50 граммов мефедрона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Обвиняемому мужчине, который сейчас находится под стражей, грозит наказание в виде лишение свободы на срок до двадцати лет.