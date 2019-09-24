Мельбурн, Австралия, , 08:08 — REGNUM 26-летний Тимоти Бейкер, работавший в христианской школе Bayside Christian College в Мельбурне (штат Виктория, Австралия), подозревается в двух случаях сексуального насилия над детьми, не достигшими 16 лет. Об этом 24 сентября сообщает агентство Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

Бейкер отстранен от работы в школе 20 сентября за нарушение кодекса поведения. Директор школы Эндрю Мэннинг подтвердил отстранение мужчины от работы.

«Bayside Christian College требует от своих сотрудников безупречного поведения и принимает меры в случае возникновения проблем, — сказал Мэннинг. — В этом случае колледж немедленно отреагировал, приостановив исполнение обязанностей Бейкером, уведомив соответствующие органы и проведя полное расследование».

Мэннинг не уточнил, были ли предполагаемые жертвы насилия учащимися колледжа.

«Я признаю, что эти события крайне тревожны для всего школьного сообщества и хочу всех успокоить … Bayside Christian College стремится к обеспечению безопасности и благополучию всех детей и подростков», — сказал Мэннинг.

Бейкер был освобожден под залог полицией и должен предстать перед мировым судом района местного самоуправления Франкстон 24 марта следующего года.