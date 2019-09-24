Екатеринбург, , 07:50 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл пожар в доме № 63 по улице Крестинского. Как сообщает информационный портал Е1, возгорание произошло в мусоропроводе здания.

Пожарная машина tpsdave

Уточняется, что сигнал о пожаре поступил после 03:00 по местному времени. В ходе пожара были эвакуированы десять человек, в том числе один грудной ребёнок. Из-за задымления подъезда, людей с верхних этажей выводили в специальных масках.

Напомним, что минувшей ночью в Екатеринбурге также произошёл пожар на Уральском дизель-моторном заводе. Загорелась кровля одного из цехов. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожар был потушен за полтора часа. Пострадавших нет.

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