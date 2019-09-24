Верховный суд Якутии на заседании по апелляции в отношении условно осужденных Александра и Кристины Левадных, которые насильно удерживали домработницу филиппинку Ракель Фаброз де ла Крус, приобщил к делу новые отягчающие факты — Левадная была ранее судима за убийство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Якутск, , 07:51 — REGNUM Читайте также: Правосудие однобоко: за удержание в рабстве дали условный срок

Выяснилось, что Кристина Левадная в 2001 году была под фамилией Потлова, она зарезала знакомого Дмитрия Новикова. Её осудили по статье «Убийство в состоянии аффекта», дали условный срок и присудили выплату материального ущерба матери убитого в размере 5 тыс. рублей. Но Левадная так и не заплатила ущерб. Все новые обстоятельства, она подтвердила на суде.

Рассмотрение апелляционных жалоб отложено на 30 сентября.

Гособвинение запросило для Александра 14 лет колонии, для Кристины — девять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года супругов Левадных, обвиняемых в незаконном лишении свободы филиппинки Ракель де ла Круз, приговорили к условному сроку. Супруг получил пять лет, его супруга — четыре года и штраф на двоих 500 тыс. рублей.

Уголовное дело широко обсуждалось в Якутии и приговор вызвал негодование общественности.