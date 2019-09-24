Красноярск, , 07:44 — REGNUM Руководитель частного авиапредприятия в Красноярском крае признан виновным в незаконном предпринимательстве, ему назначен штраф в размере 380 тысяч рублей в доход государства, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В ходе расследования, проведенного следственным управлением Сибирского ЛУ МВД, было установлено, что главой авиапредприятия осуществлялись перевозки грузов сторонних организаций и работников нефтегазовой промышленности, работающих вахтовым методом. Деятельность, на которую у 52-летнего предпринимателя отсутствовала лицензия, осуществлялась им на территории Томской области.

Уголовное дела в отношении директора авиапредприятия классифицируется по статье 171 часть 2 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Факты незаконной деятельности были выявлены Красноярской транспортной прокуратурой при проверке исполнения законодательства о безопасности полетов. Решение о наказании в виде штрафа в размере 380 тысяч рублей вынесено Емельяновским районным судом.