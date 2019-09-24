Красноярск, , 07:31 — REGNUM Уголовное дело по факту публичного призыва к осуществлению террористической деятельности в интернете возбуждено в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Терроризм Sntat.ru

Предварительно установлено, в 2014 и 2016 годах местный житель зарегистрировал в соцсети несколько личных страниц. Он планировал использовать их для ознакомления других людей с материалами, направленными на публичные призывы к терроризму.

С 26 декабря 2014 года по 9 марта 2018 года злоумышленник разместил на своих страницах в соцсети видеозаписи и аудиозаписи, содержащие публичные призывы к терроризму. Это подтвердило комплексное психолого-лингвистическое исследование.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года стало известно, что в Красноярском крае уже отбывающий наказание уроженец Дагестана осуждён за призывы к терроризму.

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