Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 07:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 произошло поздно вечером в понедельник, 23 сентября, недалеко от Пуэрто-Рико. Об этом 24 сентября передает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (США).

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в 79 километрах от северо-западного побережья острова на небольшой глубине (10 километров).

Пресс-секретарь Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Киара Эрнандес сообщила, что информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Землетрясение ощущалось по всему Пуэрто-Рико и оказалось самым сильным за последние годы.