Найроби, , 07:36 — REGNUM В столице Кении, Найроби, обрушился второй этаж здания частной школы, построенный из досок и гофрированного железа. В результате трагедии погибли семь школьников, еще 64 получили ранения и были доставлены в больницу имени Кеньятты. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Министр образования Кении Джордж Магоха заявил, что пережившие трагедию школьники учились в нерабочее время.

Двухэтажное деревянное здание школы рухнуло в понедельник, 23 сентября, в 06:50 по местному времени, согласно свидетельствам очевидцев, что было раньше, чем официальное начало учебного дня в 08:00.

«У нас есть официальные часы для занятий, и каждый должен подчиняться установленным правилам; все, будь то частные или государственные школы», — сказал министр журналистам после посещения частной «Школы драгоценных талантов».

«Поскольку мы потеряли детей, я не приехал сюда никого обвинять. Но любой, кто будет идти вразрез с официально установленными часами занятий, должен быть ответственным за это», — добавил он.

Министр призвал закрыть школу на четыре дня, чтобы провести расследование.

«Мы решили, что все дети должны отдыхать в течение четырех дней до понедельника (30 сентября), во время которого будут проведены расследования, здание будет повторно осмотрено профессионалами, а затем мы дадим информированный совет, возможно, некоторым из детей будет предложено перейти в государственные школы», — сказал Магоха.

Он добавил, что правительство построит школу в этом районе в течение четырех месяцев, в ответ на критику о том, что в этом районе не так много государственных школ — самая близкая находится в двух километрах.

Министр также освободил от ответственности государственных школьных инспекторов, заявив, что владелец не обращался за разрешением на расширение комплекса учебных классов.

«У меня около 1500 офицеров, занимающихся проверкой качества школьных помещений по всей стране, и я должен защищать их, потому что с более чем 30 000 начальных школ что-то может остаться незамеченным, и я как правительственный министр хочу взять ответственность на себя», — заявил он.