Реж, Свердловская область, , 07:16 — REGNUM В Свердловской области Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Реже, в результате которого пострадали два подростка-пешехода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По информации дорожной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 сентября в 17:40 по местному времени на перекрёстке улиц Зелёная и Свердлова. Автомобиль «Нива» начал движение на зелёный сигнал светофора, не дав завершить манёвр автомобилю Hyundai. Произошло столкновение, в результате которого Hyundai вылетел на тротуар и сбил 13-летнего и 15-летнего подростков, которые являются братьями.

В итоге оба мальчика госпитализированы. У младшего врачи диагностировали сотрясение мозга и закрытую травму головы, у старшего, который доставлен в больницу в состоянии комы, — перелом основания черепа, ушиб лёгких и живота.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту дорожно-транспортного происшествия и травмирования несовершеннолетних, следственное управление СКР по Свердловской области организовало проверку. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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