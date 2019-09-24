Содружество Пуэрто-Рико, , 07:14 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,3 балла зафиксированы у берегов Пуэрто-Рико (ассоциированного с Соединенными Штатами островного государства). О землетрясении сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагается в 79 км к северо-западу от города Изабела с населением более 45 тыс. человек, на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступала.

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