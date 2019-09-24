Тюмень, , 06:45 — REGNUM В Тюмени в скандале относительно изъятия органов погибшего в ДТП мужчины разбираются следователи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, ранее в тюменских СМИ появилась информация, что в областную больницу 19 сентября поступил серьёзно пострадавший в ДТП 20-летний мужчина. Пациент, не приходя в сознание, скончался 22 сентября. Родственники погибшего утверждают, что врачи не собирались его лечить, а попросили разрешение на изъятие у него органов.

Следователи регионального СКР проверят доводы родственников, будут опрошены очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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