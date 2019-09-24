Екатеринбург, , 06:42 — REGNUM В Екатеринбурге фигурант уголовного дела о взяточничестве в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГМСО) Константин Никаноров направил жалобу в Генпрокуратуру. Как сообщает интернет-газета Znak, подозреваемый во взятке бывший заместитель министра МУГИСО изменил свои показания.

Согласно представленному документу, бывший замминистра сообщил, что дал ложные показания против своего начальника — экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова ‑ и ещё одного его бывшего заместителя Артёма Богачёва. Также он указал, что к решению дать ложные показания его якобы склонили следователи.

Отметим, что адвокат Константина Никанорова подтвердила изданию «Новый день» факт направления подзащитным жалобы в Генпрокуратуру.

Напомним, что уголовное дело в отношении руководства МУГИСО возбуждено в апреле 2016 года. Тогда под подозрение попали глава Мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков и два его заместителя Артём Богачёв и Константин Никаноров, а также глава распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева.

Отметим, что на данный момент дело так и не доведено до суда. В 2018 году его вернули на доследование.