Первоуральск, Свердловская область, , 06:32 — REGNUM В Свердловской области уже доходит до отрицательных значений, но отопление дали не везде. Уральцы пытаются спастись от холода обогревателями и это приводит к отключениям электричества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, в городе Первоуральске свет погас вечером 22 августа. Вернули его через несколько минут. А вечером 23 августа было два кратковременных отключения с интервалом менее часа.

В управляющей компании «Наш дом» жильцам пояснили, что причина отключений — нагрузка на электросеть, вызванная тем, что граждане активно используют обогреватели. «Вылетает одна из фаз. И чтобы её подключить, приходится на совсем небольшое время (порядка минуты-двух) отключать в том числе и тех потребителей, у которых электричество не отключалось.

При этом представители управляющей компании пообещали дать отопление и даже назвали конкретный срок — 1 октября. При этом отметим, предстоящая неделя на Урале будет холодной. Ночные температуры опускаются до нуля градусов и ниже, а днём столбик термометра не превысит пяти градусов тепла.