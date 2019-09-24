Хабаровск, , 06:31 — REGNUM Отправившиеся в тайгу за кедровыми шишками два местных жителя случайно спугнули тигра, в результате схватки тигр был убит, а раненный им мужчина вскоре скончался, сообщает издание «Хабаровский край сегодня».

Как стало известно, обнаруживший непрошеных гостей зверь кинулся на идущего впереди пенсионера, следовавших следом сын выстрелил в напавшего на отца хищника, убив зверя.

С тяжелыми ранениями мужчина, ранее работавший охотоведом, был доставлен в больницу самолетом санавиации, однако спасти его не удалось.

В настоящее время по факту ведется проверка.

Источник сообщает, что в последнее время представители кошачьих все чаще беспокоят местных жителей. Так в поселке Золотой в марте 2019 мужчина застрелил тигра, забравшегося в его амбар и собиравшегося съесть корову. Летом другому хищнику удалось утащить у жителя одного из сел бычка. Позже мужчине компенсировали убытки.