Тюмень, , 06:30 — REGNUM В Тюмени сына обвиняют в убийстве отца. В ближайшее время гражданину будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 22 сентября между 47-летним обвиняемым и его 72 — летним отцом в квартире по улице Игримская города Тюмени произошёл конфликт. Следователи считают, что обвиняемый в ходе ссоры схватил кухонный нож и нанёс отцу удар в грудь, а затем в спину. От полученных ран пенсионер погиб на месте.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).