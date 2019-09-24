Сургут, Югра, , 06:18 — REGNUM В Югре разыскиваются пострадавшие от действий руководителя одной из турфирм города Сургута. В настоящее время с заявлениями в полицию обратились 15 обманутых туристов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Установлено, что 33-летняя директор ООО «Путешествуй.ру» в 2018 году не исполнила договорные обязательства перед клиентами. Общая сумма ущерба составляет более одного миллиона рублей.

В отношении директора турфирмы возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Полицейские считают, что есть и другие потерпевшие от действий директора сургутской турфирмы.