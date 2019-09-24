Реж, Свердловская область, , 06:04 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Реже пострадали два брата 2004 и 2006 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Авария с участием двух машин произошла на перекрёстке улиц Зелёная и Свердлова около 18:00 по местному времени 23 сентября. Пострадавшие подростки госпитализированы.

По данным фактам проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП, а также степень тяжести полученных детьми травм.