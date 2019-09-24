Екатеринбург, , 05:39 — REGNUM В Екатеринбурге потушен пожар в цехе Уральского дизель-моторного завода, расположенного на улице Фронтовых Бригад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В управлении уточнили, что горела кровля цеха на площади 500 квадратных метров. В течение часа огонь был локализован и ещё через полчаса полностью потушен. На данный момент ведётся проливка конструкций, а также выясняются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, сигнал о пожаре поступил на пульт в 04:38 по местному времени. На место выехали 16 пожарных машин и 60 спасателей.

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