Джакарта, , 05:38 — REGNUM Правоохранительные органы Индонезии задержали более 300 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в провинции Папуа, сообщает портал Detik.

По данным полиции, все задержанные являлись студентами университета в Джаяпуре. В настоящее время полицейские выясняют роль каждого из задержанных в произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в провинции Папуа в Индонезии произошли массовые беспорядки в ходе протестных акций. Демонстранты выступали против этнической и расовой дискриминации в стране. В результате столкновений с полицией погибли не менее 20 человек, еще более 60 человек получили ранения разной степени тяжести.

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