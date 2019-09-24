Екатеринбург, , 05:25 — REGNUM В Екатеринбурге горит кровля двухэтажного производственного цеха Уральского дизель-моторного завода на улице Фронтовых Бригад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Тревожный сигнал поступил на пульт в 04:38 по местному времени. На место происшествия выехали пожарные расчёты — 16 единиц техники и 60 пожарных. Через час (в 05:41 по местному времени) спасателям удалось локализовать пожар, площадь которого по предварительной оценке составляет около 500 квадратных метров.

По уточнённой информации в 06:15 по местному времени ликвидировано открытое горение.