Бразилиа, , 05:19 — REGNUM В бразильском штате Сеара участились случаи поджогов городских автобусов и автомобилей коммунальных служб, сообщает пресс-служба управления общественной безопасности штата.

Сообщается, что за прошедшие несколько дней в городе было подожжено 17 транспортных средств, среди которых пять городских автобусов, четыре грузовика и восемь легковых автомобилей в Форталезе. Из-за этого полицейским пришлось организовать сопровождение городских автобусов.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали 13 человек, которых подозревают к причастности к поджогам. По предварительной версии, все они являются членами организованной преступной группировки. Следствие предполагает, что поджоги явились ответом на предотвращение полицейскими побега заключенных из одной из тюрем штата Сеара.

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