Бразилиа, , 05:13 — REGNUM Неизвестные похитили около трех тонн взрывчатых веществ при их перевозке в штате Минас-Жерайс в Бразилии, сообщает портал UOL со ссылкой на источник в полиции штата.

Сообщается, что злоумышленники напали на автомобиль, перевозивший груз, на одной из федеральных трасс в районе Велу-Оризонти. Отмечается, что грузовик следовал без необходимого сопровождения, что запрещено правилами перевозки опасных грузов, а также не был оборудован системой слежения за передвижениями. В полицию о пропаже сообщил водитель грузовика, который в ходе нападения не пострадал. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибла восьмилетняя девочка. Местные СМИ обвинили в убийстве ребенка сотрудников полиции. Отмечалось, что полицейские целились в мотоцикл, на котором ехал злоумышленник, однако попали в восьмилетнюю девочку.

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