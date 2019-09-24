Афины , , 04:35 — REGNUM 65-летний ливанец, арестованный 19 сентября по подозрению в причастности к угону в 1985 году самолета рейса американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) из Афин в Рим, был освобожден властями Греции. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном министерством по делам защиты граждан Греции.

Гражданин Ливана прибыл на круизном судне на остров Миканос, где был задержан на основании европейского ордера на арест, выданного властями Германии по делу об угоне самолета, захвате заложников и убийстве, по эпизодам 1985 и 1987 годов.

В ходе расследования и изучения материалов, представленных немецкими властями, установить тождество генеалогического дерева задержанного с родословной разыскиваемого по подозрению в преступлениях лица, не удалось.

23 сентября, после заявления прокуратуры Германии о невозможности опознания задержанного, он был освобожден греческими властями. Ливанец, задержанный ранее видимо из-за совпадения имени и фамилии, по сообщению посольства Греции в Ливане является журналистом.

Самолет Boeing 727 рейса TWA-847, следующего из Каира в Сан-Диего с посадками в Афинах, Риме, Бостоне и Лос-Анджелесе, был захвачен боевиками 14 июня 1985 года, после взлета из афинского аэропорта. В самолете находились 145 пассажиров, в основном граждан США, и 8 членов экипажа. На борту были также 15 греков, в том числе певец Демис Руссос.

Драматическая эпопея с захватом рейса закончилась только 30 июня, после переговоров президента США Рональда Рейгана с представителями Ливана. Один из заложников, американец Роберт Стетем, погиб. Террористы скрылись и были объявлены в розыск.