Владивосток, , 03:55 — REGNUM Тушению пожара в торговом центре «Максим» мешал сильный ветер и нехватка воды в гидрантах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Арендаторы торговых точек, расположенных в сгоревшем торговом центре встретились с представителями краевой администрации и МЧС. Представитель службы пожаротушения рассказал, что во время проведения плановой проверки кафе «Саможар», откуда стало распространяться возгорание, находилось на реконструкции, а после этого законных оснований для проведения проверки не было.

В настоящее время арендаторы собирают документы для возмещения ущерба. В самом здании полностью выгорел 5-й этаж, частично сгорели 4-й, 3-й и 2-й этажи, первый и цокольный этажи залиты водой.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке сгорел крупный торговый центр «Максим», жертв удалось избежать только потому, что пожар произошёл рано утром, когда в здании не было людей.