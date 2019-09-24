Южно-Сахалинск, , 03:36 — REGNUM МЧС завершило эвакуацию экипажа загоревшейся в районе Курильских островов плавучей базы «Петр Житников», сообщает 24 сентября Главное управление МЧС по Сахалинской области.

Сообщается, что всего на судне находилось 419 человек. В настоящий момент 363 из них доставлены двумя рыболовными судами на находящуюся недалеко базу «Всеволод Симбирцев». Оставшиеся 56 членов экипажа останутся на базе в качестве аварийной бригады. Команда займется охлаждением перегородок другими поддерживающими судно на плаву мероприятиями.

Ранее сообщалось, что в 48 км южнее острова Итуруп загорелась плавбаза. Капитан передал сигнал бедствия и запросил эвакуацию.