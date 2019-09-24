Оттава, , 03:26 — REGNUM Во время традиционного марафонского забега в Монреале (Канада) от сердечного приступа умер один из спортсменов, сообщил телеканал Global News.

За несколько километров до финиша на полумарафонской дистанции в 21,1 км у Патрика Нили произошел сердечный приступ. Уже через семь минут ему была оказана первая помощь, но в больнице 24-летний бегун скончался.

Сообщается, что Патрик Нили регулярно участвовал в забегах на длинные дистанции и ранее с жалобами на здоровье не обращался. Традиционный марафон проводится в Монреале с 1979 года. В последних соревнованиях приняли участие примерно 18 тысяч спортсменов.