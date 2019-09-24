Казань, , 03:16 — REGNUM Два года ограничения свободы получил казанец за совершение развратных действий в отношении 15-летнего ребёнка в автобусе. Об том ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.

Следствие считает, что 23 мая 2018 года вечером в автобусе мужчина совершил в отношении подростка развратные действия, после чего вышел из транспортного средства. Пострадавший ребёнок пожаловался родителям. Личность преступника в ходе оперативных мероприятий была установлена. Мужчину задержали, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

Судом 45-летний житель Казани осуждён на два года ограничения свободы.

Напомним, в начале сентября 2019 года в Пензе был осуждён мужчина, который за развратные действия в отношении шести детей получил четыре года колонии строгого режима. Он переписывался с подростками в сети интернет, разговаривая на интимные темы и присылая фотографии в обнажённом виде.

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