Порт-о-Пренс, , 02:33 — REGNUM Член гаитянского сената Жан-Мари Ральф Фетьер начал стрельбу из огнестрельного оружия возле здания верхней палаты парламента Гаити, сообщает портал Haiti Libre.

Сообщается, что сенатор открыл огонь перед церемонией голосования в парламенте по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля. В результате стрельбы пострадал фотокорреспондент агентства Associated Press, а также сотрудник аппарата сената. Пострадавших госпитализировали.

«Я защищался. Право на защиту является священным», — заявил Фетьер.

По его словам, он пытался отбиться от демонстрантов, прорвавшихся на территорию здания сената. Из-за стрельбы голосование перенесли.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа президент Гаити Жовенель Моиз отказался покинуть пост президента из-за давления оппозиции. Он подчеркнул, что намерен сопротивляться политическим атакам оппозиционеров и готов помериться силами на выборах 2022 года.

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