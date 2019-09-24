Санкт-Петербург, , 02:28 — REGNUM Трагедия произошла на станции метро Санкт-Петербурга, упавший на рельсы перед приближающимся поездом пассажир погиб на месте, сообщает 24 сентября «Российская газета».

Сообщается, что инцидент произошел на станции метро «Площадь Александр Невского», из-за чего было приостановлено движение поездов по оранжевой ветке.

Очевидцы сообщают, что погибшей была женщина.

Работа метро была восстановлена перед закрытием. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.