Москва, , 02:13 — REGNUM В московском международном аэропорту Шереметьево полиция задержала мужчину, устроившего дебош на борту лайнера, следовавшего рейсом «Самара — Москва», сообщает 24 сентября «Пятый канал».

Причиной неадекватного поведения, предположительно, хорошо нетрезвого пассажира стал отказ бортпроводников на просьбу пересадить знакомого из эконом-класса на места бизнес-класса. В ответ экипаж получил угрозы увольнения и даже физической расправы, сопровождаемые нецензурной бранью.

В Москве дебошира уже ожидали сотрудники полиции. За нарушение правил поведения граждан на транспорте мужчине грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.