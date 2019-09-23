Ижевск, , 23:44 — REGNUM Бывший депутат Государственного совета Удмуртии, директор рекламного агентства «Гарант-Реги» 42-летний Станислав Лысков погиб в результате дорожной аварии в Ижевске 21 сентября. Об этом сообщили коллеги депутата.

По их словам, ДТП произошло ночью на улице Ленина, сообщает портал «Сусанин».

По данным регионального управления ГИБДД, водитель автомобиля Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением транспортным средством, наехал на бордюр и врезался в световую опору, после чего автомобиль перевернулся. Водитель получил множественные травмы и скончался на месте происшествия.

ИА REGNUM напоминает, Лысков являлся депутатом республиканского парламента с 2012 по 2017 год. Входил в депутатскую фракцию ЛДПР, а также в состав постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре и молодежной политике.