Прага, , 23:38 — REGNUM Заместитель начальника разведуправления ВС Чехии бригадный генерал Милан Якубу погиб в результате автомобильной аварии, произошедшей на севере страны. Об этом 23 сентября сообщило Чешское радио.

Информацию о гибели генерала Якубу подтвердили и в пресс-службе разведуправления ВС Чехии. По предварительным данным, авария произошла 21 сентября на горной дороге в районе города Шпиндлерув-Млин, расположенного в горах Крконоше на севере Чехии.

Сообщается, что Якубу управлял автомобилем Skoda Rapid. Следовавший навстречу ему автомобиль Ford Mustang допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Якубу.

Обстоятельства и причины ДТП расследуются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13-летнем подростке, пострадавшем в Белгородской области в результате наезда на него автомобиля, которым управлял депутат Белгородской областой думы.

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