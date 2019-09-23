Йошкар-Ола, , 23:30 — REGNUM В Марий Эл 65-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По предварительным данным, житель Йошкар-Олы зашел к знакомому, проживающему в одной из деревень Медведевского района республики. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Оставшись наедине с пятилетним мальчиком, «он задушил ребенка руками».

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Мужчина арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Курской области вынесен приговор жителю города Железногорска, признанному виновным в убийстве семилетнего ребенка. 39-летний мужчина в лифте своего подъезда встретил семилетнего соседа и заманил мальчика к себе в квартиру. Он изнасиловал и убил мальчика, а тело спрятал в лесополосе. Подозреваемого задержали, после обыска в его квартире к уголовному делу добавили еще несколько статей. Его приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.