Кабул, , 22:31 — REGNUM Как минимум трое иностранных военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, устроенной афганским солдатом в аэропорту города Кандагар в Афганистане. Об этом 23 сентября сообщает телеканал Ariana.

Стрельба BenjaminNelan

По предварительным данным, стрельба началась в ходе конфликта, возникшего между афганским солдатом и иностранными гражданами. После словесной перепалки афганец начал беспорядочную стрельбу. По предварительным данным, иностранные военнослужащие прибыли из США.

Также сообщается, что в результате ответной стрельбы атаковавший был убит. О погибших среди иностранных военнослужащих информации не поступало, о состоянии пострадавших также не сообщалось.

Сразу же после инцидента аэропорт города Кандагар был закрыт.

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