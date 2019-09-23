Душанбе, , 22:08 — REGNUM Четверо туристов из Израиля, оказавшихся не в состоянии самостоятельно спуститься с высоты 4700 метров над уровнем моря в Таджикистане и подавших сигнал бедствия, были обнаружены в горах Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на территории Шугнанского района спасателями Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана. После оказания необходимой первой помощи туристов на вертолёте перевезли в город Хорог.

По словам начальника пресс-центра КЧС Умеды Юсуфи, 17 сентября в дежурную часть поступило сообщение с просьбой о помощи. Созданная группа спасателей незамедлительно отправилась на поиски туристов. По полученной информации удалось определить точное место бедствия — «…на высоте 4700 метров вблизи местечка Кулин сельского джамота Вамдкалъа Шугнанского района ГБАО».

Так как туристы находились в труднодоступном горном участке, спасатели прошли 20 км, используя лошадей и специальное снаряжение. 19 сентября они были на месте. 20 сентября начался спуск к озеру Сарез, где уже 21 сентября при помощи катера КЧС пострадавших доставили на вертолетную площадку.

Отметим, что двое туристов остались в Хороге, двое других были транспортированы в Душанбе в больницу «Истиклол».