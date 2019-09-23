Екатеринбург, 23 сентября 2019, 21:22 — REGNUM В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет информацию о пропаже журналиста издания Ura.ru Александра Поздеева. Об этом сообщает пресс-служба свердловского следственного управления.
Проверку ведёт следственный отдел по Октябрьскому району. Представители следствия просят граждан сообщать известную им информацию.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Поздеев пропал днём 23 сентября. Он выехал из дома на работу и после этого связь с ним оборвалась.
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