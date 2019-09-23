Великие Луки, Псковская область, , 21:11 — REGNUM В Псковской области 10-летний ребёнок погиб на автодороге у Великих Лук. Это произошло сегодня, 23 сентября, около 17:00. По предварительным данным регионального управления МВД, мальчик ехал на велосипеде по краю дороги, по неизвестной причине упал на проезжую часть, где оказался под колёсами проезжавшего автомобиля «ГАЗель».

От полученных травм ребёнок скончался до прибытия скорой помощи.

По данным УМВД, за рулём «ГАЗели» находился 54-летний мужчина. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.