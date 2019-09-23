Ижевск, , 20:58 — REGNUM В судебном заседании по делу обвиняемого в получении взятки экс-главы Удмуртии Александра Соловьева объявлен перерыв до 1 октября, который связан с госпитализацией бывшего чиновника. Об этом сообщили в управлении судебного департамента Верховного суда республики.

По словам представителя суда, заболевание Соловьева подтверждено медицинским заключением. До момента госпитализации суд рассматривал доказательства обвинения, сообщает «Интерфакс-Поволжье». Экс-глава республики пока не высказывался по обвинению, уточнив, что сделает это позднее.

По данным издания, бывший глава Удмуртии попал в больницу в связи с обострением хронического заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года бывший глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан. По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

За мзду он должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси. После четырех месяцев в СИЗО Соловьева перевели на домашний арест по ходатайству следствия. В апреле 2018 года Соловьеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 6 декабря стало известно о завершении расследования по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии.

В ходе расследования Соловьев полностью признал вину. Несмотря на это, дело не может быть расследовано в особом порядке, поскольку относится к числу особо тяжких обвинений.

Дело рассматривается в Завьяловском районном суде Ижевска. В процессе рассмотрения суд опрашивает 144 свидетелей, в том числе членов правительства Удмуртии и администрации Ижевска, а также представителей коммерческих организаций.