Курган, , 00:02 — REGNUM В Кургане выясняют, почему мать заболевшего ребенка была вынуждена спать в инфекционной больнице на полу. Рассказ об ужасах детского медучреждения появилось в паблике «Чёрный список | Курган» и взбудоражил жителей столицы Зауралья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Женщина пишет, что в палате детской инфекционной больницы Кургана разместились шесть человек: трое детей и три матери. А коек на всех шестерых только пять.

«Одна мамочка вынуждена спать на полу, но палат много свободных! На просьбу принести раскладушку или хотя бы матрас, получили ответ: «Не положено», — сообщает мать заболевшего ребёнка.

Мать жалуется, мол, якобы на ночь в больнице отключают отопление. В палате влажно, холодно.

«Мы спим на матрасах обтянутых клеёнкой, детки потеют, открываются и ещё больше простывают», — пишет она.

Главный врач инфекционной больницы Игорь Жураковский пояснил порталу «Область 45», что в один день в медучреждение поступили три ребёнка со схожим заболеванием. Их сопровождали две матери и одна бабушка. В палате находится две взрослые кровати и две детские. Бабушке одного ребёнка предложили поставить дополнительную детскую кровать, но она отказалась, пожелав спать вместе с больным внуком на взрослой. Что касается отопления, то оно включено и на ночь не отключается.

«Вечером, когда сёстры зашли проконтролировать температуру ребёнка, то увидели женщину на полу — на одеяле с подушкой», — пояснил Игорь Жураковский.

После инцидента с заявлениями в социальных сетях, родственников пациентов в инфекционной больнице Кургана будут обеспечивать спальным местом вне зависимости от их желания, заверил главный врач медучреждения.