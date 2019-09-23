Дзержинск, Нижегородская область, , 20:45 — REGNUM В Дзержинске неизвестные похитил 8 млн рублей из дополнительного офиса банка «Восточный». Об этом сообщат управление МВД по Нижегородской области.

Воровство Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, преступники проникли в отделение, отжав пластиковую входную дверь. Деньги были похищены из сейфа, уточняет «Коммерсантъ-Приволжье». Преступление было совершено в ночь с 20 на 21 сентября. В правоохранительные органы информация о краже поступила утром 21 сентября.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая по заявлению руководства одного из банков в Башкирии проводилась проверка по факту кражи более 20 млн рублей. В то же время МВД республики объявило в розыск 36-летнюю жительницу Стерлитамака, которая исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Она являлась старшим кассиром в банке, где пропали денежные средства. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение имущества, вверенному виновному, в особо крупном размере»). Через месяц женщину задержали в Казани на съемной квартире.