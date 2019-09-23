Нижний Новгород, , 20:26 — REGNUM В ходе проверки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура в Нижегородской области выявила ряд нарушений в деятельности одного из инспекторов управления ГИБДД по региону. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что в течение двух лет инспектор вносил ложные сведения в протоколы об отстранении от управления автомобилем, о направлении на медицинское освидетельствование, о задержании транспортного средства. Причем делал он это из личной заинтересованности, для улучшения статистики своей работы.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Рязани бывшему инспектору ГИБДД вынесли приговор по уголовному делу о получении взятки. Полицейский согласился покровительствовать одному предпринимателю и получил от него 120 тыс. рублей. Взятка предназначалась за непривлечение предпринимателя к административной ответственности — он незаконно разместил вдоль автодороги рекламные конструкции. На суде инспектор признал свою вину. Приговором суда бывшему инспектору назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.