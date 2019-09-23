Салехард, , 19:57 — REGNUM На Ямале стали известны итоги прокурорской проверки в новопортовской школе-интернате. Об этом сообщает ТРК «Ямал-Регион».

Напомним, в июне 2019 года родители учащихся школы-интерната посёлка Новый Порт сообщили о многочисленных нарушениях в учебном учреждении и неподобающем отношении сотрудников к воспитанникам.

Как выяснилось, сведения о проживании посторонних лиц в интернате, о незаконном привлечении подопечных к труду и о несоблюдении санитарных норм полностью подтвердились. Виновные должностные лица уволены.

«В отношении воспитанников отдельными сотрудниками интерната допускались оскорбительные высказывания. Применялись недопустимые виды наказаний. Выявлены и иные нарушения закона», — подытожила результаты проверки помощник прокурора ЯНАО Людмила Давыдова.