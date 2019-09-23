Нальчик, , 19:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ищут убийцу, застрелившего 29-летнего местного жителя. Происшествие произошло 22 сентября в Нальчике. Преступник, открывший стрельбу, скрылся с места преступления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей инцидента известно, что он случился около 19:50 возле Дома культуры профсоюзов. Пострадавший, 1990 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных ранений. В совершении преступления подозревается 28-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

В настоящее время устанавливаются мотивы совершения преступления и ведется розыск подозреваемого.