Москва, , 19:19 — REGNUM Пожар локализован спасателями в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в ангаре, расположенном на улице Ижорской на севере Москвы. Здание было охвачено огнём полностью, площадь пожара составила около 400 кв. метров.

Из здания были эвакуированы 30 человек, на месте происшествия был создан штаб пожаротушения. Внутри ангара, по предварительным данным, находятся конструкции из металла.

О локализации пожара было объявлено в 18: 36 мск. Информация о пострадавших не поступала, Угрозы перехода пламени на другие здания нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ленобласти потушили — МЧС