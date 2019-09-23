Рига, , 19:05 — REGNUM

Латвийский фермер осуждён по статье «торговля людьми» после того, как фактически держал в рабстве двух своих соотечественников — двух пожилых латышей, мужчину, а затем женщину. Ещё в 2016 году он нанял мужчину для дойки коров на своей ферме, пообещав платить по 18 евро в день, пишет латвийский портал Delfi. Обещал платить 18 евро в день, ежедневно необходимо было доить 46 коров.

В итоге хозяин фермы так и не расплатился с признанным потерпевшим, а последний вынужден был несколько недель питаться исключительно молоком коров и тем, что приносили соседи, жить в антисанитарных условиях. Аналогичная ситуация произошла и с пожилой латышкой, с той лишь разницей, что в день ей обещали платить по 15 евро.

За это время хозяин фермы продал молока на как минимум на 12 тыс. евро, доказано в суде. В итоге суд обязал рабовладельца выплатить потерпевшим по 1330 евро и 50 евро мужчине, а женщине тысячу евро в качестве моральной компенсации. Заключения под стражу фермер, как этого просила прокуратура, избежал.